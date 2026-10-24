Judi Dench revela que perda de visão a impede de continuar atuando

Essa condição também tornou inviável sua continuidade nos palcos e nas telas, pois a leitura de roteiros e a movimentação pelos cenários se tornaram tarefas difíceis. “Não posso mais subir ao palco, não posso mais fazer uma peça, não posso mais fazer um filme, não posso mais ler”, afirmou. Diante dessas limitações, Dench reconhece que precisa fazer concessões e seguir em frente, sem concentrar toda a atenção nas dificuldades.