Judi Dench revela que perda de visão a impede de continuar atuando

Dench tornou públicas suas dificuldades visuais em 2012 e, desde então, procura se adaptar às mudanças, apesar dos obstáculos relacionados à doença e ao envelhecimento. “Envelhecer? Uma porcaria. Não tenho nada de bom a dizer sobre isso, além de não pensar muito no assunto e continuar tentando”, declarou a atriz.
Em novembro de 2025, durante uma entrevista à ITV ao lado do amigo Ian McKellen, a atriz já havia comentado o agravamento da doença. Na ocasião, revelou que conseguia enxergar apenas a silhueta do ator, apesar de conhecê-lo muito bem, e que já não conseguia reconhecer outras pessoas.
A degeneração macular afeta a região central da retina e prejudica atividades como ler, reconhecer rostos e perceber detalhes. Mesmo após diferentes tratamentos, a atriz perdeu parte significativa de sua autonomia e contou que já não consegue identificar as pessoas com quem conversa. Com bom humor, relatou que às vezes se aproxima de desconhecidos e os cumprimenta porque não consegue reconhecê-los.
Essa condição também tornou inviável sua continuidade nos palcos e nas telas, pois a leitura de roteiros e a movimentação pelos cenários se tornaram tarefas difíceis. “Não posso mais subir ao palco, não posso mais fazer uma peça, não posso mais fazer um filme, não posso mais ler”, afirmou. Diante dessas limitações, Dench reconhece que precisa fazer concessões e seguir em frente, sem concentrar toda a atenção nas dificuldades.
Apesar de ter se afastado da atuação convencional, Dench continua envolvida em projetos relacionados à voz. Entre seus trabalhos recentes está o filme de fantasia “The Magic Faraway Tree”, lançado em 2026, além da narração da atração “Spaceship Earth”, no parque Epcot, do complexo Walt Disney World, em Orlando, na Flórida.
Nascida em 9 de dezembro de 1934, na Inglaterra, Judi Dench acumula mais de seis décadas de carreira, oito indicações ao Oscar e uma estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em “Shakespeare Apaixonado”. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “Notas Sobre um Escândalo”, “Philomena” e a interpretação de M, chefe do serviço secreto britânico, em diversos filmes da franquia James Bond.
Seus últimos trabalhos como atriz incluem produções como “Cats”, lançado em 2019, “Artemis Fowl: O Mundo Secreto”, de 2020, e “Belfast”, de 2021. Neste último, dirigido por Kenneth Branagh, Dench recebeu sua indicação mais recente ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.