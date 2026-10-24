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Em meio às montanhas: elevador de vidro de 326 metros instalado em penhasco na China virou atração turística mundial

Localizado na província de Hunan, na China, o Elevador Bailong oferece uma das experiências mais impressionantes do turismo mundial ao transportar passageiros pela parede de um penhasco em meio a enormes formações rochosas.

Por Flipar
Reprodução/YouTube

A estrutura fica no Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie. A região é conhecida pelas montanhas que parecem suspensas entre as nuvens e que inspiraram as paisagens do filme 'Avatar', de James Cameron. O nome Bailong significa “Cem Dragões” e faz referência ao elevador que alcança 326 metros de altura total, dos quais 171,4 metros ficam acima do solo.

Pexels/David Tran

Esse tempo representa uma redução expressiva em comparação com as aproximadamente três horas necessárias para vencer a antiga trilha até a área de Yuanjiajie. Ao chegar ao topo, os turistas encontram passarelas suspensas, espaços para caminhadas e as famosas formações rochosas conhecidas como 'Montanhas Avatar'.

Wikimedia Commons/Sunyiming

A estrutura também costuma ser comparada ao Elevador Lacerda, em Salvador, inaugurado em 1873 e responsável por conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa. Apesar da diferença de tamanho e finalidade, ambos demonstram como a engenharia pode superar obstáculos geográficos e transformar a mobilidade.

Wikimedia Commons/Friduxa

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