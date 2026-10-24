Em meio às montanhas: elevador de vidro de 326 metros instalado em penhasco na China virou atração turística mundial

A estrutura fica no Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie. A região é conhecida pelas montanhas que parecem suspensas entre as nuvens e que inspiraram as paisagens do filme 'Avatar', de James Cameron. O nome Bailong significa “Cem Dragões” e faz referência ao elevador que alcança 326 metros de altura total, dos quais 171,4 metros ficam acima do solo.
Esse tempo representa uma redução expressiva em comparação com as aproximadamente três horas necessárias para vencer a antiga trilha até a área de Yuanjiajie. Ao chegar ao topo, os turistas encontram passarelas suspensas, espaços para caminhadas e as famosas formações rochosas conhecidas como 'Montanhas Avatar'.
A estrutura também costuma ser comparada ao Elevador Lacerda, em Salvador, inaugurado em 1873 e responsável por conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa. Apesar da diferença de tamanho e finalidade, ambos demonstram como a engenharia pode superar obstáculos geográficos e transformar a mobilidade.