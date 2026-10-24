Celebridades e TV Filho de Cameron Díaz aumenta a lista dos nomes diferentões de filhos dos famosos O filho da atriz Cameron Diaz com o músico Benji Madden se chama Nautas Madden, nome que chamou atenção por ser pouco comum e, como explicou o pai, ligado à ideia de “marinheiro”, “viajante” ou “navegador”. O casal já é pai de Raddix e Cardinal. Por Flipar

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