Entretenimento Alfred Hitchcock: veja a trajetória do Mestre do Suspense que nunca recebeu Oscar Nascido em 13 de agosto de 1899, o cineasta Alfred Hitchcock foi um dos mais influentes e aclamados da história do telão, frequentemente referido como o 'Mestre do Suspense'. Veja agora sua trajetória. Por Flipar

wikimedia commons Fred Palumbo