Galeria Spirulina: alga rica em nutrientes que pode ajudar no combate à anemia Quando o assunto é nutrição, a natureza costuma surpreender. A spirulina, por exemplo, é uma alga rica em ferro e antioxidantes, frequentemente associada a benefícios importantes para o organismo. O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional. Por Flipar

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