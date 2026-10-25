Galeria

Spirulina: alga rica em nutrientes que pode ajudar no combate à anemia

Quando o assunto é nutrição, a natureza costuma surpreender. A spirulina, por exemplo, é uma alga rica em ferro e antioxidantes, frequentemente associada a benefícios importantes para o organismo. O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional.

Por Flipar
Domínio Público/Wikimédia Commons

É, portanto, uma cianobactéria aquática de origem milenar, consumida pelos astecas, que oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes.

Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay

Ela surgiu há mais de três bilhões de anos, sendo um dos primeiros seres vivos a realizar fotossíntese, processo que usa a luz solar para produzir energia.

Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay

Em Chade, país da África Central, as mulheres da etnia Kanem-Bornu coletavam, secavam e consumiam a espirulina, combinando-a com o painço.

- Divulgação

Em pó, a Spirulina pode se apresentar na cor verde, azul ou verde-azulada. Dela, também pode ser extraído um pigmento natural, utilizado em cápsulas vegetais, dando a elas uma tonalidade azul translúcida.

Flickr Clarence Opolsky

É considerado um alimento funcional e até um nutracêutico pela Organização Mundial da Saúde, sendo uma excelente alternativa para veganos e vegetarianos.

Flickr dj_craig20

É uma fonte rica de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como ferro e magnésio.

Flickr dj_craig20

Assim, a Spirulina demonstrou potencial para ajudar no controle da glicemia e na sensibilidade à insulina, com o controle das diabetes.

Flickr aceng kantor

Dessa forma, ela também auxilia na flora intestinal, sendo benéfica para pessoas com condições como a colite ulcerativa.

Flickr WILLPOWER STUDIOS

Contém antioxidantes como a ficocianina e o ácido gálico, que combatem os radicais livres e reduzem a inflamação no organismo.

Flickr Summer Yarbrough

A Spirulina promove a saciedade e pode ajudar na quebra de gorduras, auxiliando o processo de perda de peso quando aliada a uma dieta equilibrada.

Flickr Kate Doubler

Estudos, então, sugerem benefícios na redução de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a controlar a pressão arterial.

Imagem Freepik

Além disso, alguns estudos mostram que a spirulina pode ajudar a diminuir os sintomas da rinite alérgica. É, também, uma boa fonte de proteína, especialmente para vegetarianos e veganos.

Divulgação

Por causa das suas propriedades antioxidantes, estudos relacionam a ingestão de spirulina ao aumento do desempenho em exercícios e maior resistência.

Divulgação

Isso porque os resultados sugerem que além de melhorar a força, a cianobactéria contribui para que as pessoas demorem mais tempo para sentir fadiga.

Divulgação

Antes de iniciar o uso da spirulina, especialmente se tiver alguma condição de saúde ou estiver tomando medicamentos, é recomendável buscar orientação médica.

Divulgação

Afinal, algumas pessoas podem apresentar reações como enjoo, diarreia ou reações alérgicas. É importante estar atento a qualquer sintoma e suspender o uso se necessário.

Divulgação

Algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos como náuseas ou flatulência, especialmente no início do consumo ou em doses elevadas.

Divulgação

É cultivada em tanques, tanto em água doce quanto salgada, e posteriormente processada em pó, cápsulas ou outros formatos.

Divulgação

O suco de spirulina oferece vários benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, ação antioxidante e anti-inflamatória e ajuda no controle do colesterol e do açúcar no sangue.

- Imagem Freepik

Nas formas de consumo, a spirulina pode aparecer em pó, adicionada a sucos, smoothies e shakes, ou em cápsulas, que devem seguir a dosagem recomendada pelo fabricante ou profissional de saúde.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Por ser rica em ferro, a spirulina pode ser uma aliada no tratamento de pessoas com anemia ou carência desse mineral. Auxilia, portanto, nos resultados de uma dieta saudável para perda de peso por prolongar a saciedade, com à melhora da ação do hormônio leptina.

Flickr Sarah Ikegami

Veja Mais