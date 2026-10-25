Galeria Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe: praia brasileira é eleita a melhor de enclave do mundo A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, na Bahia, foi eleita a melhor praia de enclave do mundo em 2025.cO título apontou um modelo de sucesso na conciliação entre turismo de alta qualidade e preservação rigorosa de ecossistemas sensíveis. Por Flipar

Tatiana Souza/Wikimédia Commons