Estilo de Vida

Combate à caspa: hábitos simples devem fazer parte da rotina diária

Apesar de comum, a caspa pode causar bastante incômodo no dia a dia. Ligada a fatores como oleosidade, ressecamento e até estresse, essa descamação do couro cabeludo exige cuidados específicos. Para combater a caspa, é importante não cair em dicas inúteis ou receitas caseiras sem comprovação, que muitas vezes prometem resultados rápidos, mas não tratam a origem do problema

Por Flipar
Freepik

. O cuidado correto envolve a escolha de produtos adequados, a manutenção de uma rotina regular de higiene e a atenção às reações do couro cabeludo. Em alguns casos, a orientação de um profissional é essencial para identificar o tipo de descamação e indicar o tratamento mais eficaz. Veja dicas para se livrar da caspa sem esforço, baseadas em hábitos simples e consistentes, como lavar os cabelos corretamente, evitar o excesso de oleosidade e manter uma alimentação equilibrada. Essas atitudes ajud

Freepik

1- Não durma com os cabelos molhados - Dormir sem secar os cabelos enfraquece os fios e propicia o surgimento da caspa.

gpointstudio/Freepik

Isso porque os cabelos molhados, ao ficarem abafados no travesseiro, atraem a proliferação de fungos. Você pode usar secador para pelo menos atenuar a umidade.

Imagem Freepik

2 - Não lave os cabelos todos os dias - Com receio de

Hannah Xu/Unsplash

A lavagem diária dos cabelos desgasta os fios e retira a oleosidade natural que protege o couro cabeludo, aumentando a produção de sebo. O ideal é lavar dia sim, dia não. 3-) A limpeza do cabelo deve ser feita conforme o tipo do fio. Portanto, a escolha dos produtos certos e o modo de usar afetam diretamente a manutenção do couro cabeludo.

Chris Slupski/Unsplash

4- Use shampoo anticaspa

Freepik

Um shampoo adequado pode ajudar a combater a seborreia, que causa a descamação do couro cabeludo. Após aplicar o produto, é importante fazer movimentos circulares de massagem na cabeça.

jacqueline macou pixabay

5- Não lave os cabelos com água quente

pixabay

A dermatite seborreica acontece por causa da alta oleosidade no couro cabeludo. E temperaturas elevadas intensificam esse problema. Prefira água morna ou fria.

user18526052 por freepik

6- Use máscara capilar de forma correta

Freepik

A máscara capilar ajuda no tratamento do cabelo, mas não deve ser aplicada na raiz, pois isso pode provocar excesso de oleosidade, favorecendo o surgimento de caspas.

Freepik

7 - Evite o estresse e a ansiedade

Andrea Piacquadio pexels

Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc.

Youtube/ Zenws

8 - Evite usar chapéu e boné por muito tempo

Freepik

Bonés ou chapéus podem deixar seu visual descolado. Mas, se você usá-los com muita frequência, provavelmente vai sofrer com caspas, já que isso impede que a pele 'respire', provocando a proliferação de fungos causadores da seborreia.

Racool Studio por freepik

9 - Faça uma alimentação saudável

Jasmin Schreiber Unsplash

Uma alimentação leve e equilibrada ajuda em tudo no organismo, inclusive nos cabelos e no couro cabeludo. Alguns alimentos, particularmente, fazem bem à saúde capilar. Entre eles, salmão, sardinha, atum, nozes e amêndoas. Fuja de frituras e embutidos.

Nadine Primeau/Unsplash

10 - Procure um dermatologista

Imagem Freepik

Quando a caspa persiste, apesar dos cuidados do dia a dia, é fundamental procurar um especialista que indique o tratamento adequado, inclusive com uso de medicamentos se for necessário.

depositphotos.com / IgorVetushko

Veja Mais