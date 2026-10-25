Celebridades e TV Mulheres na ciência: da invisibilidade ao reconhecimento A ONU defende que a igualdade de gênero é essencial para o progresso humano e sustentável, apontando as dificuldades enfrentadas por mulheres e meninas em diversos campos científicos. Um bom exemplo de mulheres inspiradoras é o filme 'Estrelas Além do Tempo', lançado em 2016. Por Flipar

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