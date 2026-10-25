Estilo de Vida Tomatillo: como usar e por que ele atrai os chefs Embora pareça um tomate verde, o tomatillo é um fruto diferente, muito presente na culinária mexicana e cada vez mais conhecido em outros países. Envolto por uma casca fina que lembra papel, ele combina sabor levemente ácido com grande versatilidade na cozinha. Por Flipar

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