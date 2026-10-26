Entretenimento Belchior: relembre a trajetória do cantor e compositor, que faria 80 anos Em 26 de outubro de 2026, Belchior completaria 80 anos. Nascido em Sobral, no interior do Ceará, o cantor e compositor construiu uma obra marcante na música popular brasileira, combinando poesia, referências literárias e reflexões sobre a sociedade. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, conhecido artisticamente como Belchior, nasceu em 1946 e cresceu em um ambiente de valorização da música e da cultura. Desde cedo, teve contato com canções populares, poesia e manifestações artístic Por Flipar

Reprodução do Instagram @belchiorpensativo