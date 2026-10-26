Dois restaurantes de São Paulo representam o Brasil em ranking mundial

O brasileiro mais bem colocado na seleção é o Nelita, comandado pela chef Tássia Magalhães, que ocupa a 54ª posição. O restaurante oferece opções de menu degustação e serviço à la carte e aparece pela primeira vez na premiação, um reconhecimento importante para a casa paulistana.
O outro representante brasileiro é o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, que ficou na 68ª posição. O restaurante já havia aparecido na lista estendida de 2025, quando ocupou o 95º lugar, e avançou 27 posições em um ano. A casa também conquistou a segunda colocação na categoria de cozinha contemporânea do Guia SP Gastronomia.
O resultado de 2026 representa uma queda em relação ao ano de 2025, quando quatro restaurantes brasileiros integraram essa faixa do ranking: o Tuju, na 70ª posição; o Oteque, na 81ª; A Casa do Porco, na 83ª; e o próprio Evvai, na 95ª colocação.
Entre os restaurantes que ficaram de fora da lista deste ano, o Tuju havia estreado no ranking em 2025, enquanto o Evvai retornou à seleção naquela edição. Já o Oteque e A Casa do Porco fizeram parte dos 50 primeiros colocados em 2024, quando ocuparam, respectivamente, a 37ª e a 27ª posições.
Em 2026, nenhum restaurante do Rio de Janeiro entrou na lista estendida. Em 2025, o Oteque, comandado pelo chef Alberto Landgraf, era o único representante carioca nessa seleção. Na mesma edição, o Lasai, de Rafa Costa e Silva, alcançou a 28ª posição entre os 50 primeiros colocados e foi o único restaurante brasileiro a figurar neste grupo.
Na lista estendida de 2026, Tóquio se destaca pelo número de representantes, com Sazenka, Narisawa, Florilège e Den classificados entre a 56ª e a 91ª posições. Singapura aparece com Seroja, Burnt Ends e Labyrinth, enquanto Berlim conta com Nobelhart and Schmutzig, Coda e Tim Raue. O México conta com Alcalde, Huniik, Arca, Rosetta e Fauna, e a Bélgica tem três representantes.
A seleção também inclui o Uliassi, de Senigallia, na Itália, que ocupa a 51ª posição, e o Aponiente, de El Puerto de Santa María, na Espanha, que fecha a lista em 100º lugar. Lisboa está representada pelo Belcanto, na 75ª posição. Os 50 primeiros colocados do ranking serão anunciados em 4 de novembro, durante uma cerimônia em Lima, no Peru.