Galeria Abóboras de Halloween: descubra a origem de uma das tradições mais famosas da festa A abóbora esculpida em formato de rosto e iluminada por uma vela, conhecida como “Jack-o’-lantern”, é um dos principais símbolos do Halloween. Presente nas festas temáticas realizadas em diversos países durante o mês de outubro, ela se tornou um dos elementos mais tradicionais da comemoração. Apesar da associação atual com a abóbora, o costume surgiu na Europa, onde nabos e outros vegetais eram utilizados para confeccionar lanternas. Por Flipar

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