Celebridades e TV Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadas A corrida pelo Oscar de 2027 pode reservar um momento inédito para a história da premiação: a possibilidade de mãe e filha disputarem a mesma categoria. As atrizes Samantha Morton e Esmé Creed-Miles aparecem nas previsões para uma indicação a Melhor Atriz Coadjuvante, o que colocaria as duas na disputa pela mesma estatueta. Por Flipar

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