Galeria Allan Souza Lima revela que quase foi agredido por causa de personagem Allan Souza Lima, de 40 anos, revelou que quase foi agredido na rua por causa de Tom, seu personagem na novela “Quem Ama Cuida”, da Globo. Em entrevista ao jornal “Extra”, o ator contou que nunca recebeu tanto hate ao longo da carreira e afirmou que cerca de seis em cada dez comentários que recebe são de espectadores que evitam suas cenas por se sentirem mal com o comportamento do personagem. Por Flipar

Divulgação / TV Globo / Manoella Mello