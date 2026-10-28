Filmes e Séries HBO escala atores para viver Tiago e Lílian Potter na série “Harry Potter” A HBO anunciou novos nomes para a série de “Harry Potter”, que adaptará para a televisão a história criada pela escritora J.K. Rowling. Jasper Talbot e Hannah Chinn interpretarão Tiago e Lílian Potter, pais do protagonista, Harry Potter, na produção. Talbot participou da série “Broadchurch” e da peça de teatro “A Linha da Beleza”, enquanto Chinn fez parte do elenco de “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”. Por Flipar

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