Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhas

Aos 43 anos, Alinne contou que recebeu uma proposta para interpretar uma mulher de 55 anos e chegou a ouvir sugestões de caracterização para parecer mais velha, mas não concordou com a ideia. “Não vou me produzir para ficar mais velha do que sou”, declarou. Ela também chamou a atenção para o fato de galãs mais velhos do que ela ainda não terem interpretado pais na televisão, enquanto sua personagem já é mãe de uma mulher adulta.