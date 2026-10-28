Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhas

Aos 43 anos, Alinne contou que recebeu uma proposta para interpretar uma mulher de 55 anos e chegou a ouvir sugestões de caracterização para parecer mais velha, mas não concordou com a ideia. “Não vou me produzir para ficar mais velha do que sou”, declarou. Ela também chamou a atenção para o fato de galãs mais velhos do que ela ainda não terem interpretado pais na televisão, enquanto sua personagem já é mãe de uma mulher adulta.
A atriz também comentou a pressão para que as mulheres mantenham uma aparência jovem e bonita ao longo da carreira. “A mulher tem sempre que ser bonita e jovem”, afirmou. Apesar das dificuldades impostas por essas cobranças, Alinne disse que não teme envelhecer e encara a passagem do tempo como uma oportunidade de acumular experiências e descobrir novas possibilidades.
Como exemplo, ela citou a atriz Renata Sorrah, que, perto dos 80 anos, contou que pensava em cursar uma faculdade antes de aceitar um papel em uma novela. Para Alinne, a atitude da colega demonstra que sempre é possível adquirir conhecimentos e iniciar novos projetos, independentemente da idade, além de reforçar a importância de manter a curiosidade e a disposição para aprender ao longo da vida.
Alinne também afirmou que, caso enfrente dificuldades para conseguir determinados papéis na televisão, poderá dar continuidade à carreira no teatro. Ao refletir sobre o futuro, a atriz imaginou que, quando chegar aos 100 anos, olhará para os 40 como uma fase da juventude, perspectiva que reforça sua visão sobre o envelhecimento e as possibilidades que cada etapa da vida oferece.
Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Alinne Moraes nasceu em 22 de dezembro de 1982 e iniciou a carreira como modelo ainda na adolescência, com trabalhos no Japão e na Itália. Antes de consolidar sua trajetória como atriz, recebeu um convite para atuar em “Coração de Estudante”, novela da Globo exibida em 2002 que marcou sua estreia na televisão.
Entre seus trabalhos de destaque na emissora estão Clara, de “Mulheres Apaixonadas”, e Nina, de “Como Uma Onda”, sua primeira protagonista na teledramaturgia. Em 2007, interpretou sua primeira vilã, a psicopata Maria Sílvia, em “Duas Caras”. Dois anos depois, viveu a ex-modelo Luciana em “Viver a Vida”, novela de Manoel Carlos, e fez bastante sucesso na pele da personagem.
Na emissora, também protagonizou a novela espírita “Além do Tempo”, ao lado de Rafael Cardoso, e atuou em produções como “Rock Story”, “Espelho da Vida”, “Um Lugar ao Sol” e “Guerreiros do Sol”, do Globoplay. Além da televisão, construiu uma carreira sólida no cinema e no teatro, com trabalhos como “Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar” e “O Homem do Futuro”.