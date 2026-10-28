Entretenimento Carla Bruni expõe em livro luta contra vício em álcool e tabaco Carla Bruni, cantora e ex-primeira dama da França, voltou a falar publicamente sobre a relação que manteve durante anos com o álcool e o tabaco. Aos 58 anos, ela reconheceu que recorria às substâncias para suportar emoções dolorosas, mas afirma que a abstinência se tornou fundamental para sua rotina. Embora tenha conseguido mudar seus hábitos, ela admite que ainda precisa lidar com a dependência. O relato está presente no livro “Merci pour le Non” (“Obrigada pelo não”, em livre tradução), de aut Por Flipar

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