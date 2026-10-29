Entretenimento Nelson Cavaquinho, 115 anos: a trajetória do sambista de estilo único Há 115 anos, no dia 29 de outubro de 1911, nascia no Rio de Janeiro Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho, um dos nomes mais importantes da história do samba. Como compositor, ele desenvolveu inicialmente um trabalho solitário, escrevendo suas próprias letras. Essa dinâmica mudou na década de 1950, quando conheceu Guilherme de Brito, com quem estabeleceu uma parceria marcante no cancioneiro nacional. A seguir, saiba mais sobre a trajetória do artista. Por Flipar

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