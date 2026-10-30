Paulo Gustavo faria 48 anos: relembre a trajetória do humorista

Nascido em 30 de outubro de 1978, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros encontrou na interpretação o caminho para desenvolver sua vocação artística. Em 2005, formou-se na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, onde estudou ao lado de outros nomes que também se destacariam na comédia nacional. Antes de alcançar a fama, participou de espetáculos teatrais e começou a construir o repertório de personagens que marcaria sua carr
Um dos primeiros trabalhos de destaque foi a peça “Surto”, de 2004, na qual apresentou Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe, Déa Lúcia. A figura de uma mulher expansiva, de opiniões fortes e preocupações com a família ganhou espaço na trajetória do comediante. Em 2006, o artista desenvolveu a ideia no monólogo “Minha Mãe é uma Peça”, que conquistou o público e lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Shell de Teatro, uma das principais premiações brasileiras dedicadas às artes cênicas.
O sucesso nos palcos abriu caminho para o cinema. Em 2013, “Minha Mãe é uma Peça: O Filme” levou Dona Hermínia às telas e ampliou a popularidade do personagem em todo o país. A produção teve duas continuações, lançadas em 2016 e 2019, que também alcançaram grande público. Com humor baseado nas relações familiares, nos exageros maternos e nas diferenças entre gerações, a trilogia consolidou Paulo Gustavo como um dos artistas de maior alcance comercial do cinema brasileiro.
Na televisão, o humorista ampliou seu repertório com atrações como “220 Volts”, exibida pelo Multishow a partir de 2011, na qual interpretava diferentes personagens. Também integrou o elenco de “Vai Que Cola”, comédia ambientada em uma pensão que se tornou um dos programas conhecidos do canal. A produção ganhou adaptação para o cinema, assim como outros trabalhos associados ao artista. Sua atuação em diferentes formatos demonstrou a capacidade de transitar entre o humor de personagens, a comédia
Paulo Gustavo também participou de produções cinematográficas fora da franquia que o consagrou. Entre elas estão “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou”, adaptação da peça de Mônica Martelli, e “Minha Vida em Marte”, no qual voltou a contracenar com a atriz. Na vida pessoal, casou-se com o médico Thales Bretas em 2015. O casal teve os filhos Romeu e Gael, nascidos em 2019. A família ocupava lugar central em sua vida e também aparecia, de diferentes maneiras, nas histórias e referências
Em março de 2021, durante a pandemia de Covid-19, Paulo Gustavo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar complicações da doença. Ao longo de mais de 50 dias, seu estado de saúde mobilizou fãs, colegas de profissão e admiradores em todo o Brasil. O humorista morreu em 4 de maio daquele ano, aos 42 anos. A notícia provocou ampla repercussão e gerou homenagens de artistas, instituições culturais e personalidades públicas, em um período no qual o país enfrentava um elevado núme
Cinco anos após sua morte, a trajetória de Paulo Gustavo permanece associada ao alcance popular da comédia brasileira e à criação de personagens que continuam presentes na memória do público. Sua obra levou histórias familiares às salas de cinema, ampliou sua presença na televisão e manteve o teatro como parte importante de sua formação artística.