Paulo Gustavo faria 48 anos: relembre a trajetória do humorista

Paulo Gustavo também participou de produções cinematográficas fora da franquia que o consagrou. Entre elas estão “Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou”, adaptação da peça de Mônica Martelli, e “Minha Vida em Marte”, no qual voltou a contracenar com a atriz. Na vida pessoal, casou-se com o médico Thales Bretas em 2015. O casal teve os filhos Romeu e Gael, nascidos em 2019. A família ocupava lugar central em sua vida e também aparecia, de diferentes maneiras, nas histórias e referências