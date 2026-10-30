Celebridades e TV Entenda o diagnóstico de síndrome do piriforme relatado por Zé Felipe: ‘Dor que arrepia a alma’ A síndrome do piriforme é uma condição que surge quando o músculo localizado na parte profunda dos glúteos pressiona ou causa irritação no nervo ciático. Esse processo pode provocar desconforto nas nádegas, com dores que também atingem a região posterior das coxas e das pernas. Por Flipar

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