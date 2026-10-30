Selena Gomez e Demi Lovato celebram amizade em campanha da Rare Beauty

Após a divulgação da parceria, Selena publicou várias fotos das duas no Instagram e destacou que compartilham uma história desde os sete anos de idade, além de agradecer pela presença da amiga em sua vida. “Tenho orgulho de tudo o que passamos. Obrigada por continuar sendo uma das pessoas mais incrivelmente autênticas e honestas da minha vida. Obrigada por me fazer corar ainda mais para esta campanha. Eu te amo de todo o meu coração”, escreveu.