Celebridades e TV

Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife

A celebração do casamento da ex-BBB Juliette com o atleta de crossfit Kaique Cerveny ganhou um novo capítulo na noite de 29 de outubro, com uma festa realizada no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, capital de Pernambuco. Depois de uma primeira comemoração mais reservada, o casal reuniu convidados de destaque no cenário artístico brasileiro. A lista de participantes incluiu nomes conhecidos da música, da televisão e das redes sociais. A escolha dos padrinhos, que participaram da entrada até o

Por Flipar
Reprodução/Instagram

O grupo de convidados especiais contou com artistas de diferentes gerações, como Gilberto Gil, Flora Gil, Elba Ramalho, Chico César e Anitta. O casal também escolheu os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além da influenciadora Bianca Andrade. Para a ocasião, os jardins do espaço pernambucano receberam uma estrutura para a cerimônia ao ar livre. A ambientação combinou elementos em tons claros, flores de algodão e uma passarela branca que conduzia ao altar.

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Juliette Freire Feitosa nasceu em 3 de dezembro de 1989, em Campina Grande, na Paraíba. Filha de cabeleireira e mecânico, ajudava a mãe no salão de beleza e demonstrava interesse por música e artes. Ela cursou Direito na Universidade Federal da Paraíba, formando-se em 2017. Durante a faculdade, estagiou na Defensoria Pública e em escritórios de advocacia.

Reprodução do Instagram @juliette

Juliette enfrentou desafios desde a infância, incluindo a perda de sua irmã caçula Julienne, aos 17 anos, vítima de um AVC. Sua trajetória é marcada por resiliência, estudo e trabalho árduo. Além de advogada, Juliette trabalhava como maquiadora e era sócia do estúdio Cabine Beauty, em João Pessoa. Com a pandemia, o salão foi fechado, e ela passou a estudar para concursos públicos, visando tornar-se delegada.

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Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo 'Pipoca' do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes. Ela venceu o reality show da Globo com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa. Recebeu mais de 570 milhões de votos na final, superando Camilla de Lucas e Fiuk.

Reprodução do Instagram @juliette

Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo 'Pipoca' do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes. Ela venceu o reality show da Globo com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa, superando Camilla de Lucas e Fiuk.

Reprodução/TV Globo

Durante e após o BBB, Juliette tornou-se um fenômeno digital, alcançando mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Seu engajamento superou o de diversas celebridades internacionais.Em junho de 2021, ela lançou o documentário 'Você Nunca Esteve Sozinha' no Globoplay. A produção em seis episódios narra sua vida antes, durante e após o BBB. O projeto oferece uma visão íntima de sua jornada e conquistas.

Reprodução/Instagram @juliette

Após o reality, Juliette investiu na carreira musical, lançando seu primeiro EP homônimo em setembro de 2021. O trabalho quebrou recordes de pré-saves no Spotify Brasil, com 222 mil inscrições. Suas músicas mesclam ritmos nordestinos com pop contemporâneo. Juliette colaborou com artistas renomados, como Alok e Luis Fonsi na faixa 'Un Ratito'. Também lançou músicas com Marina Sena e Israel e Rodolffo. Essas parcerias ampliaram seu alcance no cenário musical. Em 2022, iniciou sua primeira turnê, i

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