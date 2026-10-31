Celebridades e TV Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife A celebração do casamento da ex-BBB Juliette com o atleta de crossfit Kaique Cerveny ganhou um novo capítulo na noite de 29 de outubro, com uma festa realizada no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, capital de Pernambuco. Depois de uma primeira comemoração mais reservada, o casal reuniu convidados de destaque no cenário artístico brasileiro. A lista de participantes incluiu nomes conhecidos da música, da televisão e das redes sociais. A escolha dos padrinhos, que participaram da entrada até o Por Flipar

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