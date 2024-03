Lançamento de temporada da série 'The chosen' será nos cinemas

Com mais de 770 milhões de espectadores para todos os episódios exibidos, a série The chosen — Os escolhidos lançará a quarta temporada em parceria entre Paris Filmes e 360 WayUp. A partir da próxima quinta-feira (21/3) será o material será exibido no cinema. Com direção e roteiro de Dallas Jenkins, o drama garante emocionar o público com mais uma etapa da vida de Jesus Cristo.

A história, que se passa na opressão romana em Israel do primeiro século, é contada através dos olhos daqueles que conheceram Jesus, o que transmite a visão íntima de vida e ensinamentos revolucionários. A quarta temporada tem o objetivo de dar continuidade aos conflitos e desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus, culminando no emocionante final da caminhada sobre as águas.

Além de ser uma das séries mais aclamadas e bem avaliadas, está entre os programas mais populares nas plataformas de streaming Amazon Prime, Peacock e Netflix, O trailer já está disponível; confira aqui.