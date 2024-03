Prime Video anuncia estreia de nova temporada de 'Dom'

A série de produção brasileira original da plataforma Amazon Prime, teve a data de estreia confirmada para o dia 25/4. A terceira e última temporada da série discorre o desfecho do personagem principal Dom. O teaser da última temporada está disponível no canal do Youtube oficial da Amazon Prime.

A primeira temporada da série Dom, lançada em 2021 se debruça no enredo de Pedro Dom (Gabriel Leone) que é um jovem usuário de drogas que se torna um dos mais procurados criminosos do Rio de Janeiro. Dom é filho do policial Victor (Flávio Tolezani), que luta contra o tráfico de drogas. A série é inspirada na história de Pedro Machado Lomba Neto, um assaltante de residências de classe média que se tornou um dos criminosos mais procurados nos anos 2000.

A partir do dia 24/5 o público irá acompanhar as últimas tentativas de Pedro Dom para continuar vivo. A última temporada conta com cinco episódios, na qual Dom faz de tudo para viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Avilar) e da filha recém-nascida. A primeira temporada de Dom venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022 na categoria de Melhor Série de Ficção.