Jesus Luz revela se vai ao show da ex, Madonna, no Rio de Janeiro

Jesus Luz, que conquistou fama internacional por ter sido namorado da cantora Madonna, relembrou o relacionamento com a rainha do pop, e comentou acerca da possibilidade de prestigiar o possível show dela, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à revista Quem, o DJ falou acerca do romance vivido com a americana, entre 2008 e 2010. "Fiquei muito feliz. A Madonna reflete uma parte muito importante da minha história. Sou muito grato por tudo o que eu vivi com ela", disse.

"Ela estar voltando para o Rio de Janeiro, com certeza, vai ser um presente para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, que está tão sofrida, precisando tanto de um respiro", afirmou Jesus Luz.

Em tempo, caso seja confirmado, o tão aguardo show que Madonna no Rio de Janeiro será gratuito, direto de Copacabana, após um contrato milionário assinado com um banco, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. Ele, por sua vez, garantiu sua presença na apresentação da ex-namorada.



"Se eu não tiver nenhum compromisso profissional, com certeza, eu vou estar lá na frente, assistindo ela com o maior carinho", afirmou Jesus Luz, que atualmente namora a dermatologista Camila Stroligo, desde julho de 2023.

