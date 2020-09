Novo vídeo mostra momentos antes de homem vandalizar sorveteria em Campinas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Vídeo da câmera de segurança da sorveteria vandalizada por um homem que se recusou a usar a máscara apropriadamente mostra o que aconteceu antes de ele começar a xingar a funcionária e a chutar a parede do estabelecimento. A filmagem não mostra Rodrigo Ferronato sendo agredido com empurrões ou socos, como ele disse ter sido ao site A Cidade On Campinas, mas não estão completas.

Nas imagens (assista abaixo), Rodrigo se aproxima do balcão com a máscara posicionada abaixo do nariz. A funcionária diz algo, apontando para o próprio nariz, e Ferronato faz um gesto de não com a cabeça. A lojista, então, coloca os picolés que ele pretendia levar em um saco, mas não os entrega, deixando-os de lado.

Ferronato, então, faz uma ligação no celular e, depois, passa a filmar a mulher, que se irrita. Ela, então, empurra para o lado a mão com a qual ele segura o aparelho, por duas vezes e aponta o dedo para ele, que aponta de volta. Os dois ficam apontando o dedo e aparentemente discutindo. Em determinado momento, ele tenta dar um tapa na mão dela, mas erra. A cena seguinte mostra o momento em que Ferronato começa a chutar a parede do estabelecimento, já vista no primeiro vídeo divulgado.

Novas imagens que provam que o cidadão de bem não foi agredido como alegou pic.twitter.com/wlU85ZHt37 — Alexandre (@p0mb4g1ra) September 16, 2020

Ameaças e xingamentos

No primeiro vídeo, é possível ouvir a discussão, na qual Ferronato ameaça a mulher: "Faz alguma coisa comigo para você ver se eu não meto a mão na sua cara. Fala um 'a' para você ver o que você vai arrumar. Está achando que é comédia aqui? Você não sabe onde você está não", diz ele, que também a chamam de "lixo", "arrombada" e "palhaça".

Após a repercussão do vídeo, Ferronato também se manifestou pelas redes sociais. Disse que é um cidadão de bem e que estava recebendo ameaças de morte. Disse ainda que estava sendo injustiçado, pois as pessoas estavam apenas vendo um lado da história, na qual "ambas as partes estavam erradas".