Covid: Brasil ultrapassa 145 mil mortes nesta sexta (2/10)

RR Renata Rios

O balanço dos números relativos ao novo coronavírus divulgado nesta sexta-feira (2/10) pelo Ministério da Saúde registra 708 mortes nas últimas 24 horas. Este é o segundo dia consecutivo com menos de 800 óbitos; no dia 30 de setembro, contudo, o Brasil contabilizou mais de mil vidas perdidas pela doença. Os dados desta sexta-feira também apontam mais 33.431 novos casos.

O Brasil soma, portanto, 145.388 mortes em decorrência da pandemia. Já os casos confirmados da doença chegam a 4.880.523. Até o momento, do total de infectados, 10,3% estão em observação, equivalente a 502.542 pessoas. Outros 86,7% estão recuperados — 4.232.593.

Estados

Entre os estados, São Paulo e Rio de Janeiro acumulam a maior quantidade de fatalidades, 35.956 e 18.665, respectivamente. Já em número de casos, São Paulo e Bahia ocupam os duas primeiras posições, com 997.333 e 313.404, respectivamente.

Outras 21 unidades federativas acumulam mais de mil mortes: Ceará (9.047), Pernambuco (8.299), Minas Gerais (7.502), Bahia (6.844), Pará (6.585), Rio Grande do Sul (4.852), Goiás (4.818), Paraná (4.560), Amazonas (4.162), Maranhão (3.776), Espírito Santo (3.565), Mato Grosso (3.447), Distrito Federal (3.291), Paraíba (2.842), Santa Catarina (2.830), Rio Grande do Norte (2.398), Piauí (2.132), Alagoas (2.085), Sergipe (2.045), Rondônia (1.368) e Mato Grosso do Sul (1.326).

No pé da tabela estão Tocantins (957), Amapá (713), Acre (664) e Roraima (659).