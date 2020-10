Covid-19: Mais 11.946 casos e 323 mortes nesta segunda-feira (5/10)

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Peter Ilicciev/FioCruz)

O balanço feito pelo Ministério da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (5/10), mais 11.946 casos confirmados e 323 novas mortes em decorrência da covid-19. No total, o país já acumula 4.927.235 de infectados e 146.675 óbitos. Os números colocam o Brasil em terceiro lugar no ranking de países com mais casos e em segundo quando se avalia os países com o maior número de vítimas, segundo a Universidade Johns Hopkins.

O Brasil, que observa uma redução na média móvel de casos e mortes, viu a 40ª semana epidemiológica, concluída no sábado (3/10), registrar um número menor de infecções e óbitos do que a 39ª semana. Foram 293 mortes e 909 casos a menos na comparação entre as duas semanas.



Estados



Apesar de ver números de óbitos mais baixos no cenário nacional, os dados dos estados continuam preocupantes. Atualmente 23 unidades federativas já confirmaram mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 36.220 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando quase um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 18.780 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados com mais de 10 mil mortes.



Em seguida estão: Ceará (9.056), Pernambuco (8.340), Minas Gerais (7.656), Bahia (6.953), Pará (6.606), Rio Grande do Sul (4.952), Goiás (4.868), Paraná (4.619), Amazonas (4.185), Maranhão (3.807), Espírito Santo (3.594), Mato Grosso (3.494), Distrito Federal (3.346), Paraíba (2.861), Santa Catarina (2.858), Rio Grande do Norte (2.402), Piauí (2.156), Alagoas (2.103), Sergipe (2.061), Rondônia (1.375) e Mato Grosso do Sul (1.365)



No pé da tabela estão: Tocantins (972), Amapá (718), Acre (667), Roraima (661). Segundo o ministério, os dados do estado de Roraima não foram atualizados porque esta segunda é feriado no estado.