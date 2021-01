Secretarias de Saúde cobram campanha de vacinação do governo federal

ST Sarah Teófilo ME Maria Eduarda Cardim

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) tem cobrado do governo federal o lançamento de uma campanha nacional de imunização contra a covid-19. Nesta quinta-feira (21/1), ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o conselho lançou o ImunizaSUS, projeto que tem como objetivo capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam diretamente nas ações de imunização em municípios de todo o país.

O secretário-executivo do Conasems, Mauro Junqueira, ressaltou que incentivar a vacinação é um dos objetivos do projeto. "Orientar e mostrar para a população a importância da vacinação", disse.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no último domingo (17) as vacinas CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que no Brasil será produzida em parceria com o Instituto Butantan, e a de Oxford/Astrazeneca, no Brasil produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). No mesmo dia, o estado de São Paulo começou a vacinar.

No dia seguinte, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição das vacinas CoronaVac pelo país. O ministro Pazuello anunciou que a vacinação começaria naquele dia, às 17h, mas, por problemas de logística, as vacinas chegaram a alguns estados somente no dia seguinte. Mesmo com o início da vacinação em todo o país, até hoje o governo não lançou campanha nacional de vacinação.

Nos bastidores, o que se diz é que o início da imunização pelo estado de São Paulo, governador pelo adversário político do presidente Jair Bolsonaro, João Doria (PSDB), fez o governo recuar na publicidade. O Palácio do Planalto esperava que as vacinas de Oxford chegassem ao país. Entretanto, apenas com a CoronaVac em solo brasileiro, a campanha nunca começou.

O início da vacinação por São Paulo foi uma grande derrota política a Bolsonaro. O próprio presidente disse mais de uma vez que não compraria a vacina que ele chamava de “vacina chinesa de João Doria”.

Plano fala em campanha



No Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, divulgado pelo governo federal no fim do ano passado, constam informações sobre elaboração de campanha publicitária, pontuando que o início se daria com “mensagens de antecipação e preparação, passando em seguida para a próxima fase de informação à população com clareza: como, quando, onde e para quem será a primeira etapa e demais etapas”.

“Baseada nestas premissas a campanha de Comunicação está sendo desenvolvida em duas fases: Fase 1 — Campanha de informação sobre o processo de produção e aprovação de uma vacina, com vistas a dar segurança à população em relação a eficácia do(s) imunizante(s) que o país vier a utilizar, bem como da sua capacidade operacional de distribuição. Fase 2 — Campanha de informação sobre a importância da vacinação, públicos prioritários e demais, dosagens, locais etc. Prevista para iniciar assim que tenhamos a definição das vacinas”, traz o documento.

O plano tem ainda ‘slogans’. A mensagem principal seria: “Vacinação — Brasil imunizado, somos uma só nação!”