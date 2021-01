Pará garante doses extras da vacina para população da divisa com AM

CS Carinne Souza*

Depois da solicitação do governo do Pará ao Ministério da Saúde para garantir doses extras ao estado, o governador Helder Barbalho (MDB) informou, na tarde desta sexta-feira (22/01), em suas redes sociais, que a pasta atendeu ao pedido. A quantidade de doses, contudo, ainda não foi informada.

O governador alegou que já é possível perceber um aumento dos casos em algumas cidades devido ao seu posicionamento geográfico. Os municípios que fazem fronteiras com o Amazonas, estado que tem enfrentado um colapso do sistema de saúde e sofre um aumento gradativo dos casos da covid-19, vão ter a campanha de vacinação mais intensiva.

A carga foi autorizada ontem pelo governo da Índia e, caso cheguem dentro do prazo indicado, estarão prontas para uso no sábado (23). Nosso agradecimento ao @butantanoficial e à @fiocruz por estarem garantindo mais vacinas à população. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 22, 2021

Barbalho ressaltou que todos os municípios do estado irão receber sua cota enviada pelo Ministério da Saúde, mas as cidades que fazem parte da Calha Norte e Baixo Amazonas, como Faro, Oriximiná, Juruti, Terra Santa e Óbidos, vão receber, além da cota enviada pela pasta, doses extras. Essa quantidade a mais será para imunizar o 1º grupo prioritário previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI) e, também, idosos com idade acima de 75 anos.

"Nós temos dialogado com o estado vizinho, inclusive buscando mais informações a respeito dessa mutação viral identificada pelo Amazonas, a nova cepa do coronavírus. Isso nos traz uma preocupação maior, já que ao tempo em que se estuda isso na área epidemiológica, temos vários casos de reinfecção sendo identificados e também aqueles que estão sendo infectados pela primeira vez encontram um vírus mais agressivo. Por isso, o governo do estado tem agido para ampliar a oferta de leitos e serviços", disse o governador.

Faro

Esta semana, o município de Faro, no Pará, reportou seis mortes por asfixia devido à falta de oxigênio no tratamento de pacientes com covid-19. Faro, localizado na divisa com o estado do Amazonas, sofre com colapso na área da saúde, também, por falta de leitos e medicamentos para os pacientes.

O município possui cerca de 8 mil habitantes e a logística para atender a cidade é complexa. O município é mais dependente dos serviços de Manaus (a 380 km) do que da capital do estado, Belém (a mais de 900 km).

