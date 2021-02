Matéria-prima para dobrar produção da CoronaVac chega nesta quarta-feira (10/2)

BL Bruna Lima

(crédito: Governo de São Paulo/Divulgação - 23/12/20)

Chega ao Brasil nesta quarta-feira (10/2) mais 5,6 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da CoronaVac, quantidade suficiente para que o Instituto Butantan, desenvolvedor do imunizantes junto à farmacêutica chinesa Sinovac, produza novas 8,7 milhões de doses. Esta é a segunda remessa importada da China este mês e, com ela, o país conseguirá dobrar a atual produção.

A aeronave partiu de Pequim, na madrugada desta terça-feira (9), à 1h (horário de Brasília). A chegada está prevista para a manhã de quarta-feira, com pouso no aeroporto de Guarulhos. De lá, a carga será transportada direto ao Butantan.

No Brasil, o IFA passará por envasamento, rotulagem, embalagem, checagem para, assim, ser enviado ao Ministério da Saúde para a distribuição ao Programa Nacional de Imunização (PNI). O procedimento dura aproximadamente 20 dias para que as primeiras doses referentes à remessa comecem a ser entregues.

Junto aos 5,4 mil litros que chegaram na primeira semana de fevereiro, o Butantan conseguirá gerar 17,3 milhões de doses, que começarão a ser entregues no fim do mês. De acordo com a tratativa assinada junto ao governo federal, até 28 de fevereiro, o Butantan precisa entregar 9,3 milhões de unidades no mês. Desse montante, 1,1 milhão foi repassado ao ministério, que já fez a distribuição aos estados. Portanto, faltam 8,2 milhões de doses.

Parte da produção com o IFA já despachado irá abastecer a demanda de março, que será de 18 milhões de vacinas. Para completar os 46 milhões de unidades previstos até abril, o Butantan depende de mais matéria-prima e negocia com a China. Por enquanto, sem data prevista para o envio. Até setembro, o Butantan também deve finalizar o contrato adicional de fornecimento de mais 54 milhões de doses ao PNI.