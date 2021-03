Ladrão compra TV em 10x para devolver aparelho a vítima em delegacia

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press- 13/3/13)

No Mato Grosso do Sul, um ladrão se arrependeu de ter furtado uma televisão e parcelou, em 10 vezes, a compra de um novo aparelho eletrônico. Ele ainda se dirigiu ao 6º Distrito de Polícia, em Campo Grande, nesta sexta-feira (5/3), para devolver o objeto. Segundo a polícia, o rapaz, de 22 anos, tem passagens pela prática de três furtos em residências. A informação é do G1.



Por conta de danificação no aparelho antigo, o suspeito parcelou uma nova de 43" e devolveu na delegacia. Já a vítima, compareceu ao local para reaver o pertence, avaliado em R$ 2 mil. O furto ocorreu em fevereiro. Ainda segundo a corporação, na semana passada, foram recuperados um notebook, dois televisores e um micro-ondas.