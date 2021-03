Três apostas do DF ganham R$ 10,8 mil na Quina desta segunda (15/3)

CB Correio Braziliense

Três bilhetes feitos no Distrito Federal passaram perto de levar os R$ 12,9 milhões acumulados na Quina. Eles acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 5515. Com isso, fecharam a quadra. E cada um vai ganhar R$ 10.894,66.

Entre os ganhadores, está um bolão de cinco cotas feito na Lotérica Mercado Norte, em Taguatinga Norte. Os outros dois bilhetes, ambos um jogo simples no valor de R$ 2, foram feitos na Lotérica Império da Sorte, no Gama; e na Pote de Ouro Loterias, na 314 Sul.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram 28-40-45-46-54. Outras 76 apostas acertaram a quadra em todo o país. O terno teve 7.508 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 172,38. Já o duque vai pagar R$ 3,58 para 198.643 bilhetes.

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5515 da Quina. O prêmio nesta terça-feira (16/3) deve chegar a R$ 14,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de Loterias da Caixa Econômica Federal.