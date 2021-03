Bolão de Santa Maria ganha R$ 64 mil na Mega-Sena; prêmio principal acumulou

RF Roberto Fonseca

Moradores do Distrito Federal ficaram perto de virar milionários. Um bolão com nove cotas acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2350 da Mega-Sena, realizado no último sábado (6/3). O bilhete foi feito na Lotérica Comando da Sorte, na QC 1 da Avenida Alagado, em Santa Maria. Por ter acertado a quina da Mega, o bolão vai receber R$ 64.050,84.

As dezenas sorteadas no concurso 2350 foram: 25-28-29-34-41-45. O prêmio principal não teve acertador e está acumulado em R$ 21.838.152,59 para esta quarta-feira (10/3). Outras 39 apostas em todo o Brasil também acertaram cinco dezenas. Já a quadra teve 2.828 bilhetes ganhadores, que vão levar R$ 1.294,21 cada.

O bolão de Santa Maria era um jogo de várias apostas de seis números. A probabilidade de acertar a Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra, é de uma em 2.322.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2351, com sorteio previsto para as 20h de quarta-feira (10/3). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta nas lotéricas ou no site da Caixa.