Apostador do Cruzeiro ganha R$ 37 mil na Mega-Sena desta quarta

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Um morador do Distrito Federal vai acordar nesta quinta-feira (11/3) com um sorriso no rosto. Ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira (10/3) no concurso 2351 da Mega-Sena. Passou perto de levar o prêmio de R$ 26.819.270,36, mas por ter acertado a quina da Mega vai receber R$ 37.556,05.

O apostador fez um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50, na Lotérica Cruzeiro do Sul, localizada na Quadra 10 do Cruzeiro Velho. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2351 foram: 19-22-35-41-47-49. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Outros 71 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 4.604 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 839,03.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2352, com sorteio previsto para as 20h de sábado (13/3). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.