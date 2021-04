Orlando Morais vence covid-19 e deixa hospital em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

O cantor Orlando Morais deixou o hospital DF Star nesta quinta feira (1°/4), após vencer a covid-19. Ainda debilitado, saiu em uma cadeira de rodas e se emocionou ao agradecer a equipe médica e a família pelos cuidados e carinho.



Muito emocionado, o músico agradeceu o apoio de todos "Quero agradecer à minha família, minha mãe, em especial. Agradecer aos meus filhos, Cleo, Antonia, Ana, Bento, meus irmãos. E agradecer a você, Glória, que respirou e soprou em meu pulmão no momento mais difícil. Me fez voltar. Eu te amo muito. Te dedico a minha vida", declarou Orlando.

Em seguida, cantou a música A rota do indivíduo que fez junto com Djavan. Antes de cantar, Orlando parou para recuperar o fôlego com a ajuda de uma bombinha de ar.

Internado há mais de uma semana



O cantor estava internado com covid-19 em um hospital de Brasília desde o dia 23 de março. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais. Desde o dia de sua internação, fãs têm deixado palavras de apoio ao cantor e a família.

Na legenda do post em que anunciou a internação, Orlando esclarece que esteve em um hospital de Brasília por opção para "para melhor me tratar".

Glória Pires se emocionou com as palavras do marido e aproveitou o momento para agradecer aos profissionais que estiveram com ele "Você é uma inspiração para todo mundo. Graças a Deus, obrigada. Gente, não tenho nem palavras para agradecer a todo o carinho, afeto, o sorriso, o olho no olho, o apoio de cada um de vocês que teve contato conosco, que entrou todos os dias no quarto na madrugada, trocando nove vezes de roupa, um sofrimento danado. Todo mundo tão guerreiro, positivo", disse ela.