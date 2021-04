Equipe da Anvisa viaja à Rússia para analisar vacina Sputnik V

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Fethi Belaid/AFP)

Com o objetivo de vistoriar a produção da vacina Sputnik V, inspetores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) viajam nesta sexta-feira (16/4) para a Rússia.



As cidades de Vladimir e Ufa vão receber, ao todo, cinco profissionais. Três deles avaliam a empresa Generium e outra duas inspetoras ficam responsáveis pela fabricante Ufa Vita. Atualmente, as duas organizações produzem a Sputnik V, vacina contra covid-19.

A previsão é de que o grupo chegue no sábado (17) a Moscou. O objetivo é que os inspetores avaliem a documentação da vacina e os relátórios clínicos de sua eficácia.

As inspeções ocorrem entre os dias 19 e 23 de abril. O grupo volta ao Brasil no sábado (24). Vários estados brasileiros solicitaram o uso emergencial da vacina russa. No entanto, é preciso aprovação da Anvisa para que as doses sejam aplicadas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro