Dupla Sena de Páscoa: dois bolões do DF fizeram cinco acertos no 1º sorteio

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

O sorteio Especial da Dupla Sena de Páscoa, concurso 2212, de 2021 sorteou mais de R$ 30 milhões neste último sábado (17/4) - com os números 14-31-33-42-47-50 no primeiro sorteio e 06-07-11-14-27-35 no segundo sorteio. Os acertadores das seis dezenas do primeiro sorteio (com valor de prêmio mais alto) foram quatro sortudos de Belém (PA), Bauru (SP), Guarulhos (SP) e São Paulo, capital. Cada um vai levar para casa mais de R$ 7,8 milhões! Mas também teve gente da capital que garantiu um pezinho de meia na modalidade.



Dois bolões do Distrito Federal acertaram cinco dezenas no 1º sorteio e ficaram, cada, com R$ R$ 12.008,61. O primeiro foi feito na Casa Loterica Del Lago (St. M, QNM 5), em Ceilândia. Este bolão foi de 10 cotas.

O outro bolão foi registrado na Casa Takarakuji Lotericas (QS 406, cj A, lote 06), em Samambaia Norte. Ele teve 43 cotas. Os dois bolões foram de oito números.

Importante lembrar que outras cinco apostas independentes também fizeram cinco acertos no 1º sorteio e levaram, cada, R$ 4.002,89. Outras 31 apostas também levaram uma grana ao acertar cinco dezenas no 2º sorteio e ficaram com valores de R$ 7.942,22 e R$ 3.971,11, ao apostarem sete e seis números, respectivamente.

Dentre essas 31 apostas de cinco acertos no 2º sorteio, um foi para um bolão de 30 cotas e de 15 números feito na Rodoviária do Plano Piloto. Eles vão dividir um prêmio de R$ 39.711,00.

Para saber mais detalhes sobre os ganhadores da Dupla Sena Especial de Páscoa, basta conferir a tabela dos Locais de Sorte da Caixa neste link.

Mega-Sena deste sábado (17/4)

Quatro apostadores do Distrito Federal acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e levaram para casa o prêmio de R$ 49.919,36. O números sorteados no concurso 2363, realizado no último sábado (17/4), foram: 06-14-24-34-39-58.

Ao todo, 77 apostas acertaram cinco números. Apenas uma aposta levou o prêmio maior, que é superior a R$ 40 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, trata-se de um bolão feito em uma lotérica em São Paulo. Mais de cinco mil apostadores acertaram quatro dos números sorteados e ganharam R$ 1.062,31. Saiba mais neste link.