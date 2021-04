Câmeras flagram momento em que motorista evita acidente com carreta de 18 toneladas

JG Jéssica Gotlib

Motorista andou por 45 metros na faixa de segurança até conseguir parar o veículo - (crédito: Reprodução/Twitter)

Câmeras de monitoramento da rodovia BR-376/PR flagraram o momento em que um motorista de caminhão evita um acidente de trânsito. Depois de perceber um problema no motor do veículo, ele se dirige à área de escape da pista para tentar parar. O vídeo, de 11 segundos, mostra que a desaceleração só acontece após ele entrar por 45 metros no perímetro de segurança.

As imagens foram divulgadas pela concessionária que administra o trecho, Arteris Litoral Sul. Pela conta oficial no Twitter, a empresa informou que a carreta estava carregada com 18,4 toneladas de alimentos. Para se ter uma ideia, um carro de passeio comum, com cinco lugares, pesa cerca de uma tonelada. Assim, contando apenas o peso da carga, um acidente teria impacto 18 vezes superior, caso colidisse com outro veículo, por exemplo.

Confira o vídeo

Por volta das 14h desta quinta-feira, 22, uma carreta carregada com 18,4 ton. de alimentos adentrou à Área de Escape no km 671,7, em Guaratuba, na BR-376/PR, após o motorista perceber problemas no motor. O veículo adentrou 45 metros do dispositivo, parando em segurança. pic.twitter.com/qoFvU56lvu — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 22, 2021

Manobra de precaução

Tudo aconteceu na tarde da quinta-feira (22/4). A empresa informou que equipes técnicas foram até o local para retirar a carreta. A pista de emergência foi interditada e liberada após três horas. Não há mais informações sobre o problema que causou a manobra de urgência.

Área de escape

A construção dessas pistas secundárias é indicada em trechos onde há fortes declives para evitar acidentes com veículos pesados que, por qualquer motivo, não consigam frear. Segundo balanço divulgado pela Arteris Litoral Sul em agosto de 2020, as pistas implementadas nas BRs 277 e 376 haviam evitado 321 acidentes de dezembro de 2018 até então.