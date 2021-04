Empresa volta a produzir perfume fora de linha para mãe que perdeu o filho

CB Correio Braziliense

A empresa de cosméticos e perfumes O Boticário recebeu um apelo em suas redes sociais para que voltasse a produzir um perfume que havia saído de linha.

Karyne Leão compartilhou nos comentários de uma publicação da marca a história de dona Wanda, que perdeu o filho Alexandre Terra, no dia 4 de março devido a complicações da covid-19. Alexandre era casado e era pai de uma menina de 15 anos.

Na publicação, Karyne conta que, ao ver dona Wanda abraçada com um vidro de perfume vazio, se comoveu com a situação. Decidida a comprar algumas unidades novas, Karyne percebeu que o perfume havia saído de linha, então resolveu fazer o pedido a marca.

"É um apelo, volte a fabricar esse perfume, nem que seja uma edição limitada, preciso comprar o perfume pra essa mãe sentir o seu filho amado um pouco mais perto."

Pedido de Karyne no post da O Boticário (foto: reprodução instagram)

"Fui lá na casa dela com uma missão que partiu o meu coração: levar os pertences do meu cunhado Alexandre Terra, que morreu dia 4 de março de covid-19, deixando minha irmã viúva e minha sobrinha de 15 anos órfã de pai. Ao chegar em sua casa amarela, florida, cheirosa, vi dona Wanda muito triste. Chorava segurando um vidro de perfume do O Boticário e esse vidro tinha menos que um dedinho de perfume... aquela cena mexeu comigo profundamente, pois é claro que a dor da partida do seu filho havia destroçado dona Wanda, é visível, aquele perfume era o tesouro pra ela. Perguntei a ela e me respondeu quase sem conseguir falar: 'Esse perfume era o favorito do meu filho, eu só usava quando ele vinha me visitar, ele dizia que esse perfume tinha cheiro de mãe'. Ela abraçou o vidro e eu não contive as lágrimas."

Após o pedido, Wanda teve uma surpresa: o fundador da marca, Miguel Krigsner, enviou uma carta para ela e contou que, com o apoio da equipe, algumas unidades da fragrância foram produzidas. Miguel ainda contou que o perfume Anette, foi criado em comemoração ao nascimento da filha.

Carta do fundador da marca, Miguel Krigsner, para dona Wanda (foto: reprodução)

Em conversa com a Glamour, Karyne disse que os perfumes ainda vão chegar para Dona Wanda.

