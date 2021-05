Damares diz que sente "clima diferente" na equipe do Ministério da Saúde

ME Maria Eduarda Cardim

Durante a cerimônia de lançamento da campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a covid-19, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que sente um clima diferente na nova equipe do Ministério da Saúde, liderada pelo cardiologista Marcelo Queiroga, o quarto gestor da pasta do governo Bolsonaro.

“Eu não sei se estou enganada, ministro Queiroga, mas eu estou sentindo um clima tão diferente na sua equipe. To sentindo uma equipe tão coesa, tão mais descontraída, mais animada. Tenho sentido entre os colegas do Ministério da Saúde um novo tempo, um novo momento”, disse.

Queiroga assumiu a pasta da Saúde há mais de um mês e tem buscado colocar a ciência como foco no enfrentamento à covid-19. Na cerimônia, o ministro destacou que tem objetivo de reforçar a campanha contra a doença, que tem o foco na vacinação.

“Temos feito um esforço extraordinário para ter doses de vacinas a disposição da população brasileira, além de orientar acerca das medidas não farmacológicas", disse. O ministro também lançou oficialmente a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.

Zé Gotinha

Na nova campanha lançada pela pasta, o Zé Gotinha, personagem do Programa Nacional de Imunizações (PNI), apresenta sua família e ressalta a necessidade das medidas não farmacológicas, como uso de máscara e a ventilação adequada de ambientes.



A ministra Damares ressaltou a importância do Zé Gotinha no ensinamento dessas medidas às crianças. “Que o Zé Gotinha e a família levem, também, para nossas crianças a esperança. Mas essa parte de ensinar as crianças a se proteger, a lavar as mãos, não podemos nos afastar disso”, disse.