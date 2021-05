Lula rebate Bolsonaro: 'Nunca trabalhou na vida'

NW Natasha Werneck/Estado de Minas

(crédito: Marcos Correia/PR - Carl de Souza/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (28/5), em suas redes sociais, que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deveria ter medo de sair às ruas. O petista usou os dados das pesquisas que projetam as eleições de 2022, em que ele aparece na frente e destacou que seu concorrente “nunca trabalhou na vida”.

No Twitter, ele disse que não tem medo de sair na rua como Bolsonaro, que fez um “passeio de moto” de Bolsonaro pelo Rio de Janeiro no último domingo (23/5) escoltado por mil policiais.

O Bolsonaro quando sai na rua precisa de mil policiais fazendo segurança. Vem falar que eu tô com medo de ir pra rua?! Ele que tá com metade do que eu tenho nas pesquisas é que tem que ficar com medo. Daqui a pouco ele só vai poder visitar quartel e fazer reunião com miliciano... — Lula (@LulaOficial) May 28, 2021

Em outro tweet diz

O Bolsonaro nunca trabalhou na vida, foi pro Exército, saiu de lá expulso, ficou 30 anos como deputado e agora tá na presidência da República se dando aumento de salário... Acha que eu tenho medo dele?! Eu nasci na rua, minha vida política é na rua. — Lula (@LulaOficial) May 28, 2021

A disputa pela presidência em 2022 já está a todo vapor entre Lula e Bolsonaro. Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta o petista na liderança com folga na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto em 2022. Lula, que recuperou seus direitos políticos, tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, o petista venceria o adversário por 55% a 32%.

Bolsonaro chegou a declarar a seus apoiadores no Palácio do Planalto que “quem não está contente comigo tem Lula em 2022", após se irritar com questionamentos de uma apoiadora o porquê de, como chefe da Nação e das Forças Armadas, ele deixa o povo sofrer na mão daqueles “demônios”.