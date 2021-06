Anvisa amplia prazo de validade da vacina contra a covid-19 da Janssen

ME Maria Eduarda Cardim

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (14/6) a ampliação do prazo de validade da vacina da Janssen de três para quatro meses e meio. A extensão já havia sido autorizada pela FDA (US Food and Drug Administration, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos).

Segundo a Anvisa, a aprovação do aumento do prazo de validade se baseou em uma avaliação que demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período de 4,5 meses.

A extensão do prazo vai facilitar a logística de distribuição e aplicação da vacina no Brasil, já que o país receberá ainda este semana um lote de 3 milhões de doses, que tinha prazo de validade curto, com vencimento em 27 de junho. Agora, com a autorização da Anvisa, as vacinas da Janssen que chegam agora em junho no Brasil só devem vencer em agosto, o que facilita a distribuição do fármaco.

Nesta segunda (14), o Ministério da Saúde informou que o lote de 3 milhões de doses do imunizante não chegará ao Brasil nesta terça-feira (15/4), como estava previsto pelo pasta. O ministério ainda disse que a expectativa é de que as vacinas cheguem ainda esta semana, em três remessas, mas não detalhou as datas.

Diante do prazo curto, o Ministério da Saúde já havia decidido que esta primeira remessa seria enviada somente para as capitais dos estados em razão da necessidade de aplicar as doses antes da validade. A pasta ainda não detalhou se a estratégia de aplicação da vacina irá mudar com a extensão do prazo concedida pela Anvisa.

Compra em março

O governo federal comprou, em março, 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que é a única disponível no mercado prevendo apenas uma dose para imunização completa. No Brasil, a vacina da Janssen está autorizada para uso emergencial desde 31 de março de 2021.