Diretora de hospital assumirá Secretaria de Enfrentamento à covid-19

ME Maria Eduarda Cardim

Rosana Leite de Melo se reuniu com Queiroga no início do mês de junho - (crédito: Tony Winston/MS)

O Ministério da Saúde definiu nesta terça-feira (15/6) um novo nome para comandar a Secretaria de Enfrentamento à covid-19, que está desde sua criação, em 10 de maio, sem um titular. Quem assumirá a secretaria é a diretora do Hospital Regional de Campo Grande, Rosana Leite de Melo.

Nesta terça foi publicada, no Diário Oficial da União, a autorização da cessão dela como servidora federal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), necessária para que a médica assuma o cargo de secretária do Ministério da Saúde.

Rosana Leite se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, na última quarta-feira (9/6). Ela é formada em medicina pela UFMS, onde também é professora do curso. A médica é diretora do Hospital Regional de Campo Grande desde novembro de 2019. A instituição é centro de referência no combate ao novo coronavírus no estado de Mato Grosso do Sul.

Ela assume o lugar da infectologista Luana Araújo, que chegou a ser anunciada por Queiroga como secretaria de enfrentamento à covid-19. No entanto, a nomeação não foi concretizada. Desde então, a secretaria segue sem comando.

A secretaria de enfrentamento à covid-19 é uma promessa de Queiroga desde o início da gestão e foi criada logo após o início dos trabalhos da CPI da Covid no Senado. O objetivo do ministro da Saúde é centralizar em um único setor as ações de enfrentamento à pandemia.