Dia de Sorte: apostador de Taguatinga ganha R$ 351 mil ao acertar sete números

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/GoogleStreetView)

Um apostador de Taguatinga teve literalmente uma noite de sorte. Ele acertou os sete números sorteados, na terça-feira (15/6), no concurso 468 do Dia de Sorte. Com isso, levou R$ 351.631,05 para casa. A aposta, no valor de R$ 2, foi feita na Lotérica Globo, na CNA 1, em Taguatinga Norte.

As dezenas sorteadas no concurso 468 foram: 03-07-08-10-17-24-28. O Dia de Sorte é uma das mais novas loterias de Caixa. O apostador tem que acertar as sete dezenas sorteadas. Para jogar, deve-se escolher 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. A chance de acertar as sete dezenas com a aposta mínima, no valor de R$ 2, é de uma em 2.629.575.

O próximo concurso do Dia de Sorte é o 469 e será sorteado nesta quinta-feira (17/6). O prêmio para quem acertar as sete dezenas está estimado em R$ 200 mil. Há premiação para quem acertar de quatro números em diante. As apostas podem ser feitas até as 19h no site de loterias da Caixa ou nas Lotéricas.