Câmara aprova projeto que amplia grupos prioritários na vacinação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (17/6) o Projeto de Lei 1011/20, que amplia grupos prioritários no plano de vacinação contra a covid-19. A votação incluiu as seguintes categorias: bancários, empregadas domésticas e motoristas de aplicativos.

O projeto visa alterar a Lei 14.124/21, que trata sobre regras para compra de vacinas, registro sanitário e aplicação de doses conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. O texto principal foi aprovado em março, cuja autoria é do deputado Vicentinho Júnior (PL-TO).

A relatora é a deputada Celina Leão (PP-DF), que acrescentou outros grupos no projeto, como pessoas com doenças crônicas e com histórico de embolia pulmonar, agentes de segurança pública e privada, trabalhadores da educação do ensino básico, coveiros e oficiais de Justiça.

O PL 1011/20 ainda será votado no Senado Federal.

