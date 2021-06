VÍDEO: Rapaz usando suástica é detido por seguranças e gera revolta online

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Twitter)

Um jovem foi filmado em um shopping de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com uma suástica no braço. O vídeo que flagra o uso do símbolo nazista circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (17/6) e gerou revolta nos internautas.

Trajando um moletom em que exibia uma imagem onde se lia "Sabrina", em menção à série da bruxa adolescente de remake da Netflix, e portando máscara, mas sem usá-la durante a abordagem, o rapaz foi abordado no início da manhã, logo após a abertura do centro de compras North Shopping.

“Quer ficar famoso esse aqui. Você nem sabe o que está usando aí”, disse um homem ao hostilizar a atitude do jovem, que não teve a identidade confirmada pela administração do shopping center, que ainda não respondeu sobre as providências tomadas ou o encaminhamento do caso para a instância policial, mas confirmou a ocorrência.

Nas imagens, a equipe de segurança realiza uma abordagem e tenta conter o rapaz por um dos braços, mas ele reage e diz "eu tô na minha liberdade", antes de se distanciar da câmera que o filma.

Nazista no shopping de Caruaru pic.twitter.com/SK6OQRUc8q — Pernambucoshitbot (@Peshitbot) June 17, 2021

Nas redes sociais, o vídeo começou a ganhar tração na tarde desta quinta-feira (17/6) e inspirou inúmeros comentários violentos em relação ao rapaz. Entre os depoimentos mais comuns, estavam pessoas que questionavam os motivos pelos quais o jovem não apanhou durante a abordagem e houve quem apresentasse como resposta motivações raciais.

Segundo a legislação brasileira, a apologia ao nazismo é crime com punição de 2 a 5 anos de reclusão e pagamento de multa.