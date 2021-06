Fritadeira pega fogo em churrascaria e funcionário é socorrido por bombeiros

Ed Estado de Minas

Uma fritadeira pegou fogo na noite deste domingo (20/6) no restaurante Coliseu da Carne, no Bairro Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um funcionário precisou ser socorrido após inalar grande quantidade de fumaça.

Por volta das 20h, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocava ao local para socorrer a vítima. A chamada aconteceu cerca de meia hora antes.



Equipes dos bombeiros avaliam se será preciso retirar botijões de gás do local. Uma testemunha contou à reportagem que houve aglomeração de pessoas após o incêndio, mas a situação já está controlada, sem reflexos no trânsito.

O Coliseu da Carne está localizado na Avenida Olímpio Garcia, conhecida como Norte Sul, no Eldorado. O lugar é bastante movimentado, com outros estabelecimentos comerciais nos arredores.