Apesar de atraso, GDF vai utilizar vacinas da Janssen em educadores

SS Samara Schwingel

DF mantém planejamento de utilizar todas as doses para imunizar os profissionais de educação da rede pública - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mesmo após o Ministério da Saúde informar o atraso da remessa das vacinas Janssen, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal pretende manter o planejamento de utilizar todas as doses para imunizar os profissionais de educação da rede pública. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, as doses devem chegar entre quarta-feira (16/6) e sexta-feira (18/6).

A previsão anterior era que as doses chegassem até essa terça-feira (15/6) e a ideia era iniciar a operação de vacinação dos educadores na quarta-feira (16/6). Porém, com o atraso, a pasta vai esperar a chegada das doses para prever um novo início do processo.

O GDF organiza uma megaoperação para vacinar esse público, uma vez que as vacinas têm data de vencimento para 27 de junho. “Continua da mesma forma, os profissionais da educação sendo vacinados com a Janssen”, reforçou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha.