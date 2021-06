CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/GoogleStreetView)

Um apostador do Distrito Federal vai acordar de bem com a vida nesta quinta-feira (24/6). Ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (23/6) no concurso 2383 da Mega-Sena. Quase levou o prêmio principal, mas por ter acertado a quina da Mega-Sena vai receber R$ 32.152,36.

O sortudo fez um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. Ele fez a aposta na Lotérica Deck Norte, no Lago Norte. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2383 foram: 13-15-16-20-40-41. Um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas. Ele fez um jogo de R$ 126 (oito números) na Coringa Loterias, no bairro de Pinheiros. Vai receber R$ 2.783.717. Outros 46 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 2.151 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.003,62.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2384, com sorteio previsto para as 20h deste sábado (12/6). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 2,5 mihões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.